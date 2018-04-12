مصطفى خاطر ينتهى من تصوير نصف مشاهد «ربع رومى»

انتهى نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، من تصويرأكثر ما يقرب من نصف مشاهد مسلسله الجديد "ربع رومي" في عديد من المناطق متفرقة من الجمهورية مابين القاهرة ومنطقة الهرم ومحافظة الأقصر بخلاف المشاهد الخارجية المتعددة.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول ممثل ضمن فرقة فاشلة، وتتوالى الأحداث والمواقف الطريفة.



و يشارك في بطولة العمل إلى جانب مصطفى خاطر، مجموعة كبيرة من النجوم منهم: بيومي فؤاد وهالة فاخر وإدوارد ومحمد سلام وآخرون، ومن إخراج معتز التوني، والمقرر عرضه في موسم الدراما الرمضاني لهذا العام.