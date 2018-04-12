اليوم.. نجوم الطرب يتألقون على مختلف المسارح بالوطن العربى

يشهد اليوم الخميس مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية لنجوم الطرب في مصر والوطن العربي، حيث تستعد المطربة اللبنانية يارا لإحياء حفل غنائي بالعاصمة الأردنية عمان، على هامش حفلات الربيع التي تقام في العديد من الدول العربية،ويشاركها الحفل المطرب اللبناني معين شريف.



ويستعد المطرب عمرودياب، لإحياء حفل غنائي كبير داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر؛ احتفالًا بأعياد الربيع لصالح صندوق "تحيا مصر".



وبعد النجاح الذي حققته أغنية "شو حلو" يستعد الفنان اللبناني زياد برجي لإحياء حفل غنائي جديد في لبنان.



كما تستقبل ساقية الصاوي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية إطلاق النسخة الثانية من مهرجان "حكاوي الجاز" الذي يحيه مطربة الجاز الأمريكية هالي لورين مع الفرقة المصرية "وسط البلد" مساء اليوم على مسرح النهر.



وتحيي المطربة مي فاروق، حفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ويخصص الحفل لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وتقدم "مي" باقة من أروع أغاني كوكب الشرق القديمة والحديثة، بالإضافة إلى أغانيها الخاصة.