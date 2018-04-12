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الخميس 12/أبريل/2018 - 04:12 ص

مصادر: تشكيل القومى لحقوق الإنسان الجديد الشهر المقبل

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد الشريف
dostor.org/2125650

حالة من الترقب يواجهها العاملين بمجال حقوق الإنسان، مع اقتراب انتهاء مجلس النواب من الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الشهر المقبل، وفقُا لمصادر بمجلس النواب، والذي انتهت مدة ولايته بإعلان القانون الجديد للمجلس القومي، ويضم التشكيل 25 عضوًا، بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائبه، وذلك بعد تلقي اللجنة العامة بمجلس النواب عدد من ملفات الشخصية المرشحة لعضوية المجلس من قبل المعنين باختيار الأعضاء وفقا للقانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الدورة البرلمانية السابقة.

ومن المتوقع أن يشمل التشكيل الجديد تغيير كبير بنسبة 80% من التشكيل الحالي واختيار شخصيات جديدة تهتم بالعمل الحقوقي وليس لديها خلفيات سياسية، ويأتي من أبرز المستبعدين في التشكيل الجديد للمجلس القومي هو السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس، وعبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، لأسباب صحية، ومن الأعضاء راجية عمران وجورج إسحاق وناصر أمين ونجاد البرعي، الذين تقدموا باستقالتهم من فترة من عضوية المجلس، ومحمد عبد القدوس، والسفير أحمد حجاج، ومختار نوح، وكمال الهلباوي، بالإضافة إلي محمد فايق، رئيس المجلس، والذي هناك محاولات للإبقاء عليه في حال اعتذار عدد من الأسماء المرشحة لتولي المنصب ومنهم الدكتور مفيد شهاب، ـستاذ القانون الدولي، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومن المتوقع اقتراب ـحد الشخصيات القضائيه لرئاسة المجلس.

ومن أبرز الأسماء المتوقع أن يضمها التشكيل الجديد، هم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، والناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، ونبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، والدكتور جمال مصطفى السعيد، أستاذ جراحة الأورام وأحد الأسماء المرشحة من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، كذلك الإبقاء على الأعضاء القادمين وهم محمد عبدالعزيز والدكتور صلاح سلام، وحافظ أبو سعدة، ورجائي عطية، والسفير محمود كارم، يتولي نائب رئيس المجلس.

ومن ناحيته قال سعيد شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة أمر تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد ولكنه لم يتم تحديد إعلان التشكيل بعد حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللجنة العامة للبرلمان لا زالت تتلقى ملفات المرشحين لعضوية المجلس القومي.

وأوضح «شبابيك»، في تصريح لـ« الدستور»، أن اختيار الأعضاء الجدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان سيتم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بالمجال الحقوقي، بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود كيان قوي للمجلس القومي قادر على متابعة القضايا الحقوقية والرد على التقارير المسيئة في الخارج والتي تصدر من أجل تشويه صورة مصر.

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