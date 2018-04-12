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الخميس 12/أبريل/2018 - 04:02 ص

جامعة النيل تستضيف مؤتمر دعم الفتيات فى «العلوم والتكنولوجيا»

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية
محمد الشريف
dostor.org/2125649

تنظم جامعة النيل الأهلية، السبت المقبل، فعاليات مؤتمر «She made IT» لدعم الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ والذي تنظمه مبادرة رواد النيل تحت رعاية البنك المركزي «برنامج تمكين المرأة والشباب»، بالمسرح الرئيسي بالجامعة فى الشيخ زايد.

وتشمل فعاليات المؤتمر سلسلة من المحاضرات وورش العمل؛ التى تضم فتيات المرحلة الثانوية والجامعية، وعدد من الخريجات ورائدات الأعمال في مجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك لمساعدتهن في تحقيق أهدافهن وتخطي العقبات التي تواجههن، وتشهد الجلسات قصص نجاح لبعض السيدات في مجال ريادة الأعمال، وتدريب لكل الفئات المشاركة من السيدات والفتيات.

جدير بالذكر أن مبادرة «She made IT» أطلقتها مؤسسة GPP الألمانية بالتعاون مع جمعية سيدات أعمال ألمانيا VdU، ومجموعة من جمعيات سيدات الأعمال العربية في مصر ولبنان والجزائر وتونس، وذلك لتشجيع الفتيات على دراسة العلوم والتكنولوجيا وتشجيعهم لبدء مشروعاتهم الخاصة في هذه المجالات، ويمثل مصر في هذه المبادرة جمعية سيدات أعمال مصر 21 BWE21، وجمعية سيدات أعمال الإسكندرية ABWA.

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