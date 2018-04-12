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الخميس 12/أبريل/2018 - 03:31 ص

بالصور.. نجوم الفن ينعون ضحايا الطائرة الجزائرية

بالصور.. نجوم الفن
منة سالم
dostor.org/2125646

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي ضحايا حادث الطائرة الجزائرية التى سقطت مساء، أمس الأربعاء، عبر صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورة لعلم الجزائر عبر حسابها علي موقع «إنستجرام»، علقت عليها قائلة: «خالص التعازي للشعب الجزائري الحبيب في ضحايا تحطم الطائرة.. نحتسبهم شهداء عند الله».

ونعت الفنانة لقاء سويدان ضحايا الطائرة عبر «إنستجرام» قائلة: «خالص العزاء إلى الشعب الجزائري الشقيق، ولشهداء الجيش الوطني.. ربنا يصبركم».

وقال نجم مسرح مصر محمد أنور: «خالص التعازي للشعب الجزائري الشقيق في ضحايا حادث الطائرة المنكوبة ونحتسبهم عند الله شهداء إن شاء الله».

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت مقتل 257 شخصًا منهم 247 مسافرًا و10 أفراد من طقم الطائرة في حادث تحطم طائرة عسكرية بعد إقلاعها مباشرة، قرب مطار بوفاريك الجزائري.

بالصور.. نجوم الفن ينعون ضحايا الطائرة الجزائرية

بالصور.. نجوم الفن ينعون ضحايا الطائرة الجزائرية

بالصور.. نجوم الفن ينعون ضحايا الطائرة الجزائرية

بالصور.. نجوم الفن ينعون ضحايا الطائرة الجزائرية

بالصور.. نجوم الفن ينعون ضحايا الطائرة الجزائرية

بالصور.. نجوم الفن ينعون ضحايا الطائرة الجزائرية

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