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الخميس 12/أبريل/2018 - 02:58 ص

مصادر: تعيين صالح الشيخ رئيسًا لـ«التنظيم والإدارة» خلفًا لـ«جميل»

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
dostor.org/2125643

أكدت مصادر مطلعه بوزارة التخطيط، تعيين الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلفًا للمستشار محمد جميل، الذي شغل منصب رئاسة الجهاز لمدة عاميين سابقين.

ويتوجه "الشيخ" إلى مقر عمله بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مطلع الأسبوع المقبل؛ لمباشرة أولى مهامه بعد ساعات من صدور من رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينه في المنصب الجديد قبل ساعات، خاصة وأنه تصادف تواجده خارج البلاد حاليًا لمشاركته في أحد المحافل الدولية ممثلًا عن وزارة التخطيط.

وأوضحت المصادر، أنه بموجب تعيين صالح الشيخ رئيسًا للتنظيم والإدارة، فإن منصب نائب الوزيرة أصبح شاغرًا؛ نظرًا لأنه لا يجوز الجمع بين المنصبين، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن نائب جديد للوزيرة بعد الاختيار بين عدد من الأسماء المرشحة.

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