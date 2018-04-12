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الخميس 12/أبريل/2018 - 07:13 ص

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

لبلبة
لبلبة
منة سالم
dostor.org/2125641

حالة من الجدل أثارتها النجمة لبلبة، أمس الأربعاء، بعد أن انتشرت صور من أحدث جلسة تصوير لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تألقت من خلالها بإطلالة شبابية.

وظهرت "لبلبة" في صورها على أحد الشواطئ بـ"إطلالة كاجول"، ارتدت من خلالها بنطول جينز ممزق وبلوزة ذات ألوان زاهية بدون أكمام؛ لتجد نفسها بين مؤيد ومنبهر بحفاظها على جمالها ومعارض لتلك الإطلالة.

ولم تكن لبلبة هي الوحيدة التي رفعت شعار "كل ما تكبر تحلى" من خلال جلسات التصوير، حيث سبقتها الفنانة سميرة سعيد التي دائمًا ما تجد إشادات بصورها التي تتحىي فيها فتيات العشرينات من حيث الجمال والرشاقة.

وفي نفس السياق تعد الفنانة ليلى علوي من أبرز نجمات الوسط الفني من حيث التألق في الصور؛ لتظهر كل عام بإطلالة مميزة تتشابه مع ظهورها في بداية مشوارها الفني بنفس ملامحها الجميلة والتي تتشابه مع فتيات المجتمعات الغربية.

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

أخرهن «لبلبة».. نجمات آثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

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