11.7 مليون جنيه صافى أرباح «إيفاكو» خلال 2017

اعتمد المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة العامة للبترول، نتائج الأعمال الخاصة بالشركة المصرية للصمامات "إيفاكو" للعام المالي 20172018، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة، بحضور الكيميائي عمرو مصطفى، رئيس شركة "أموك"، والمهندس أحمد الختام، رئيس الشركة.



وأظهرت نتائج أعمال الشركة، زيادة فى حجم الإيرادات، حيث بلغت نحو 39.5 مليون جنيه مقابل 26 مليون جنيه العام الماضي بنسبة تطور 105 %، كما تمكنت الشركة لأول مرة في تاريخها من تحقيق 11.7 مليون جنيه صافي ربح مقابل خسائر 73 مليون جنيه العام الماضي.



كما حصلت "إيفاكو"، على عقود صيانة لشركة السويس للحديد والصلب ومصنع 101 الإنتاج الحربي، وعقود صيانة لشركة "بترو دارا"، و"غرب بكر" و"الأمل"، والمشاركة في المشروع القومي "حقل ظهر"، كما تنوي الشركة إنشاء ورشة بالشراكة مع "بتروبل"، داخل حقل "ظهر" لعمل الصيانات المطلوبة؛ وفقًا لجدولها الزمني.