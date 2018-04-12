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الخميس 12/أبريل/2018 - 04:24 ص

بالصور.. إحباط تهريب كميات من زيت مخدر الحشيش بالطرود البريدية

. إحباط تهريب كميات
. إحباط تهريب كميات من زيت مخدر الحشيش بالطرود البريدية
محمود السعدى
dostor.org/2125638

تمكن مأمورى الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة عبدالمنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية، بقرية البضائع فى مطار القاهرة الدولى، من إحباط محاولة تهريب لكمية من زيت مخدر الحشيش الممنوع تعاطية أو تداوله أو استيراده أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك البريد السريع UPS، اشتبه السيد أحمد حسن مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم 1z 21E 563 04 9992 6960، وهى عبارة عن ظرف مستندات بوزن 1 ليبرة وارد على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من أمريكا دبي القاهرة عبارة عن ظرف مستندات بداخله كيس شفاف يحتوي مادة بنية اللون.

وبالعرض على عبد الوهاب على مدير جمرك الورديات، قرر تشكيل لجنة جمركية ضمت كلِّ من أحمد مجدى فريد مأمور تعريفة، والسيد أحمد حسن مأمور الحركة، ومحمد رجب رئيس الوردية لفتحه ومعاينته، وبفحص المظروف تبين وجود كمية 270 جراما من زيت مخدر الحشيش.

ومن جانبه، قرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 13 لسنة 2018، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

بالصور.. إحباط تهريب كميات من زيت مخدر الحشيش بالطرود البريدية

بالصور.. إحباط تهريب كميات من زيت مخدر الحشيش بالطرود البريدية

بالصور.. إحباط تهريب كميات من زيت مخدر الحشيش بالطرود البريدية

بالصور.. إحباط تهريب كميات من زيت مخدر الحشيش بالطرود البريدية

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