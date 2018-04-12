القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 02:59 ص

خروج الوفد الروسى من مطار القاهرة وسط حراسة مشددة

الوفد الروسي
الوفد الروسي
محمود السعدى
dostor.org/2125637

غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل، 160 روسيا القادم على أول رحلة جوية تابعة لخطوط إير فلوت الروسية القادمة من مطار موسكو عقب انقطاع استغرق عامين نتيجة سقوط طائرة روسية فوق منطقة جبيلة بمحافظة شمال سيناء أواخر عام 2015.

وخرج الركاب الروس عقب إنهاء إجراءات وصولهم بصالة السفر الدولى بمبنى الركاب رقم 2، والمخصص للرحلات الروسية، وسط حراسة أمنية مشددة، متوجهين إلى إحدى الفنادق الكبرى.

ومن المقرر أن تغادر فى تمام الساعة السابعة والنصف من صباح، اليوم الخميس، الطائرة الروسية متوجهة إلى مطار موسكو، حيث من المقرر أن تسير 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والإثنين والأربعاء.

كما ستغادر بعد عدة ساعات أول رحلة جوية تابعة للشركة الوطنية «مصر للطيران» متوجهة إلى مطار موسكو، حيث من المقرر أن تصل الطائرة فى مرحلة العودة فى تمام الساعة السابعة والنصف من مساء، اليوم الخميس.

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