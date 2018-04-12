الأسبوع المقبل.. افتتاح سيرك ومسرح 15 مايو

أكد الدكتور عادل عبده، رئيس القطاع، أن العمل مستمر لافتتاح مسرح وسيرك مدينة ١٥ مايو واستقبال أهالي حلوان والمعصرة، مشيرًا إلى أن العروض الفنية التابعة للقطاع والتي ستبدأها فريق "لايف تيّم" وعروض السيرك القومي خلال الأسبوع المقبل.



ووجه "عبدخ" الشكر إلى المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي؛ لدوره في تذليل عقبات تشغيل هذا الموقع الحيوي الذي تتخطى مساحته العشرة آلاف متر وبنيته التحتية تسمح بتقديم العروض والأعمال الفنية للقطاع داخل خيمة السيرك لحين الانتهاء من بناء المسرح؟



على جانب آخر يستقبل مسرح البالون بالعجوزة يوميا فرقة "رضا" وتستعد الفرقة القومية لتقديم عروضها بالإسكندرية على مسرح بيرم التونسي لحين الانتهاء من مسرح محمد عبدالوهاب التابع للقطاع.