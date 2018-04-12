بالصور.. وصول أول وفد روسى إلى القاهرة بعد غياب عامين

بعد انقطاع الطيران بين مصر وروسيا لمدة عامين، وصلت أمس الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولي أولى رحلات الطيران الروسية على خطوط طيران "إيروفلوت"، قادمة من مبنى "أف" بمطار "شيريميتييفو" من العاصمة موسكو، بمبنى ركاب 2 بالمطار بوابة 5 وعلى متنها 130 راكبًا.



وكانت شركة الطيران الروسية إيروفلوت أعلنت عن إقلاع أولى رحلاتها الجوية متجهة إلى القاهرة في أولى رحلات الشركة بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة.



يُذكر أن الطائرة من طراز "إيرباص A 320"، تحمل رقم "su 401" وعلى متنها 130 راكبًا.