القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

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11:16 م

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07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

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03:15 ص

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الخميس 12/أبريل/2018 - 01:00 ص

أسعار البيض اليوم.. وكرتونة «الأبيض» بـ35 جنيهًا

أسعار البيض اليوم..
دعاء أبو العزم
dostor.org/2125616

استقرت أسعار البيض، اليوم الخميس، وسجّل سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض 38 جنيهًا للمستهك، و35 جنيهًا للجملة.

فيما سجّل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيهًا للمستهلك، و43.5 جنيه للجملة.

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