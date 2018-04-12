القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 07:52 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار «21» بـ666 جنيهًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب
دعاء أبو العزم
dostor.org/2125613

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات، اليوم الخميس، بدعم صعود المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات بنحو 7 جنيهات، مقارنة بالتعاملات الصباحية ليسجل عيار "21" مستوى 666 جنيهًا للجرام، مقتربًا من تحقيق أعلى مستوى في تاريخه.

وأضاف "واصف"، أن جرام المعدن النفيس عيار "18" سجل 570.85 جنيه، وارتفع عيار "24" لمستوى 716.15 جنيه، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 5328 جنيهًا.

وزادت أسعار المعدن الأصفر عالميًا؛ لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوعين، متأثرة بتزايد مخاوف المستثمرين تجاه التعليقات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذر خلالها من عمل عسكري وشيك في سوريا.

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