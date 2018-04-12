13262.5 دولار.. سعر «النيكل» اليوم

« بيومي» و«أبوشقة» يبحثان تشكيل ائتلاف جديد (صور)

التقى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب «الوفد»، الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب «الدستور» مساء اليوم، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية. وشارك باللقاء إبراهيم العزب، الأمين العام لحزب الدستور، ...