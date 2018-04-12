الخميس 12/أبريل/2018 - 12:46 ص
13262.5 دولار.. سعر «النيكل» اليوم
طارق عتمان
dostor.org/2125608
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الخميس، وسجل 13262.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الخميس، وسجل 13262.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
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