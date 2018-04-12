تكريم عمرو رمزى فى ثانى أيام موسم نجوم المسرح الجامعى

شهد مركز الإبداع الفني في التاسعة من مساء أمس الأربعاء، العرض المسرحي "قصة حديقة الحيوان" لفرقة كلية الآداب جامعة المنصورة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لموسم نجوم المسرح الجامعي، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وتحمل الدورة اسم "دورة فاطمة علي"، وتستمر فعالياتها حتى 19 أبرايل الجاري، حيث تم تكريم الفنان عمرو رمزي، وهو من خريجي جامعة المنصورة؟



وقال خالد جلال، إن جامعة المنصورة خرجت العديد من الفنانين والكتاب الكبار اللذين لمعوا على خشبة مسرح الجامعة مثل الفنان أحمد وفيق والكاتب وليد يوسف.



و"قصة حديقة الحيوان"، من تأليف إدوارد ألبي، بطولة خالد عبدالسلام، محمد هلال، عبدالباري سعد، محمد علي، مصمم الديكور محمد فاروق، مصمم الملابس محمد هلال، مساعد مخرج محمد قدري، تنفيذ موسيقى مصطفى مجدي، إضاءة عز حلمي، وإخراج محمد فاروق.