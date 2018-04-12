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الخميس 12/أبريل/2018 - 12:08 ص

جون كراسينسكى: شاهدت فيلم «The Devil Wears Prada» أكثر من 72 مرة

إيميلي بلانت وجون
إيميلي بلانت وجون كراسينسكي
منة سالم
dostor.org/2125583

كشف الممثل والمخرج جون كراسينسكي، عن فيلمه المفضل "The Devil Wears Prada"، الذي تولت بطولته زوجته النجمة إيميلي بلانت.

وقال "كراسينسكي"، أثناء استضافته بأحد البرامج الحوارية المذاعة على فضائية "بي بي سي"، أنه شاهد فيلم "The Devil Wears Prada"، منذ عرضه إلى الآن أكثر من 72 مرة، نافيًا أن يكون السبب الرئيسي في ذلك زوجته.

وأوضح أن الفيلم يحمل طابع خاص وحالة كوميدية ودرامية مميزة من الصعب أن تتواجد كل مميزات ومقومات هذا الفيلم في كثير من الأعمال.

جون كراسينسكى: شاهدت فيلم «The Devil Wears Prada» أكثر من 72 مرة
جون كراسينسكى: شاهدت فيلم «The Devil Wears Prada» أكثر من 72 مرة
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