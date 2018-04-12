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الخميس 12/أبريل/2018 - 03:16 ص

فى ذكرى تأسيسها.. أبرز المعلومات عن جامعة طوكيو

جامعة طوكيو
جامعة طوكيو
ريم محمود
dostor.org/2125574

فى مثل هذا اليوم الموافق 12 أبريل، تأسست جامعة طوكيو، من قبل حكومة ميجي سنة 1877 من خلال الجمع بين المدارس الحكومية السابقة للطلب والتعليم الغربي ومعهد الوثائق الغربية.

ونظم حفلا لتأسيس الجامعة بحضور الإمبراطور، كبار الشخصيات اليابانية والأجنبية، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط، في ذلك الحين كانت تدعى مدرسة كايسي بطوكيو ecde Kaisei de Tokyo، وتم تأسيس الحرم الجامعي في ظل العهد الاقتصادي القديم.

وتتكون الجامعة من أربعة أقسام: القانون، الأدب، العلوم الطبية، بالإضافة إلى الهندسة منذ سنة 1883، والجامعة منذ نشأتها تحت وصاية وزارة التعليم اليابانية.

وخلال السنوات الأولى للجامعة، تم الاعتماد على دروس ومواد أغلبيتها تنتمي إلى تخصصات أجنبية، وغالبا ما كانت تقدم بلغات أوروبية، في الوقت الذي كان يجب على الطلبة أن يكونوا متحكمين في اللغات الأجنبية.

وانخفض عدد المتخصصين الأجانب بسرعة، ولم يتجاوز عددهم 14 متخصصا سنة 1903 من مجموع 270 أستاذًا، وفي السنة ذاتها كان عدد الطلاب يقدر بـ3121 طالبا، وتم تغيير اسم الجامعة إلى الجامعة الإمبراطورية بطوكيو سنة 1886، وفي سنة 1887 تم إنشاء نظام الجامعات الإمبراطورية، كما تم تحويل الأقسام إلى كليات بعد إنشاء المرسوم الإمبراطوري، وكلية الاقتصاد سنة 1919.

وحددت الجامعة سنة 1920 اللون الأزرق الفاتح رمزا لها، حيث تم في السنة ذاتها إجراء مسابقة تجذيف ضد جامعة كيوتوKyoto، وتم تحديد ألوان الفريق من خلال القرعة، جامعة طوكيو ورثت اللون الأزرق الفاتح، وجامعة كيوتو اللون الأزرق الغامف، منذ ذلك الحين اتخذت الجامعتين اللونين كرمزا لهما.

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