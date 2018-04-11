القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
الثقافة
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 11:49 م

14 أبريل.. أمسية فنية للموسيقار علي سعد في بيت السحيمي

علي سعد
علي سعد
حاتم السروى
dostor.org/2125571

يستضيف مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى، مساء السبت المقبل، أمسية فنية للموسيقار الكبير "علي سعد".

ويستعرض "سعد" رحلته الفنية منذ بدايتها، كما يقدم مجموعة من أروع ألحان مشواره الفني وروائع المسرح الغنائي والأغنية الدرامية التي قدمها على مدار تاريخه الفني.

يذكر أن، علي سعد قدم 77 عملا مسرحيا، منها: "العسل عسل والبصل بصل"، "رجل في القلعة"، "حمري جمري"، "البراشوت"، وعدد 62 مسلسلا تليفزيونيا، منها: "أوراق مصرية"، "الحفار"، "أيام المنيرة"، "الوعد الحق"، و18 فيلما سينمائيا، منها: "طالع النخل"، "السيد كاف"، "عنبر والألوان"، مقدمة فيلم "الشيطان يعظ"، كما كانت فوازير رمضان التليفزيونية من أبرز أعماله.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ 6 أيام

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ أقل من شهرين

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

الآن

أول تعليق من البيت الأبيض على تغريدة ترامب لروسيا

«الباز»: اكتبوا على قبري «الرجل الذي لم يخدع نفسه» (فيديو)

مصدر بـ«التموين»: توقعات بزيادة الدعم التمويني خلال الفترة المقبلة

غواصة بريطانية تتحرك نحو سوريا للمشاركة في توجيه ضربة عسكرية

الأكثر قراءة

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

أول تعليق من البيت الأبيض على تغريدة ترامب لروسيا

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

ألبومات الصور

« بيومي» و«أبوشقة» يبحثان تشكيل ائتلاف جديد (صور)

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

«التحديات والفرص».. مؤتمر لتنمية قدرات ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة

وزير الرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع «شل» لتنفيذ برنامج «فوتبول نت»

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

أول تعليق من البيت الأبيض على تغريدة ترامب لروسيا

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

كشكول

5 مدارس ثانوية بالهرم تشارك بالعرض المسرحي "دون كيشوت "

مدير إدارة المطرية التعليمية يشارك في حفل ختام الأنشطة

ندوة كيفية إعداد بروتوكول البحث العلمى بتمريض عين شمس

إجتماع تحضير قبيل انطلاق مهرجان الشعوب بجامعة عين شمس

إفتتاح مؤتمر بناء الشخصية الوطنية بجامعة عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

وزير التعليم التونسي يرفض طلبات المعلمين المعتصمين

عضو بجبهة البوليساريو يكشف أسرار سقوط الطائرة الجزائرية

غدًا الخميس.. الرئيس البرتغالي يلتقي السيسي

ads
منوعات

«هنا الفواخير».. 14 عامًا من تلوث البيئة في قرية النقش

تعرّف على سمات الطفل المبدع: «مَن شابه أباه»

لأول مرة.. «ناسا» تستكشف إمكانية الإنجاب فى الفضاء

ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك