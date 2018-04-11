14 أبريل.. أمسية فنية للموسيقار علي سعد في بيت السحيمي

يستضيف مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى، مساء السبت المقبل، أمسية فنية للموسيقار الكبير "علي سعد".



ويستعرض "سعد" رحلته الفنية منذ بدايتها، كما يقدم مجموعة من أروع ألحان مشواره الفني وروائع المسرح الغنائي والأغنية الدرامية التي قدمها على مدار تاريخه الفني.



يذكر أن، علي سعد قدم 77 عملا مسرحيا، منها: "العسل عسل والبصل بصل"، "رجل في القلعة"، "حمري جمري"، "البراشوت"، وعدد 62 مسلسلا تليفزيونيا، منها: "أوراق مصرية"، "الحفار"، "أيام المنيرة"، "الوعد الحق"، و18 فيلما سينمائيا، منها: "طالع النخل"، "السيد كاف"، "عنبر والألوان"، مقدمة فيلم "الشيطان يعظ"، كما كانت فوازير رمضان التليفزيونية من أبرز أعماله.

