الوفد الأمني البريطاني يواصل جولاته التفقدية بمطار القاهرة

يواصل الوفد الأمني البريطاني، جولته التفقدية بمطار القاهرة الدولي، وقرية البضائع، وكذلك للحاويات والطرود المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن، على متن رحلات شركة مصر للطيران والخطوط البريطانية؛ لمتابعة الإجراءات الأمنية والتأمينية المتَّبَعَة.





ومن جانبها، أعلنت السلطات الامنية بالمطار، حالة الاستنفار استعدادا للتفتيش البريطانى الذى سيستمر حتى صباح غدٍ الخميس.





وكان مطار القاهرة وقرية البضائع شهدا خلال الآونة الأخيرة العديد من التفتيشات الأمريكية والأروبية والبريطانية والكندية والإماراتية والروسية، حيث تم اجتيازها جميعا بنجاح تام دون أي تعليقات أو ملاحظات جوهرية حول الطرق والأساليب التى تتبعها الجهات الأمنية بالمطار ووزارة الطيران المدنى.

