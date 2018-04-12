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الخميس 12/أبريل/2018 - 03:22 ص

فى عيد ميلادها.. شائعات طاردت الراقصة «دينا»

الراقصة دينا
الراقصة دينا
دعاء المنشاوي
dostor.org/2125568

يصادف اليوم الخميس الموافق 10 أبريل، عيد ميلاد الفنانة والراقصة دينا، وتعتبر كغيرها من الفنانات في الرقص الشرقي، كلما زادت نجوميتهن زادت الشائعات حولهن، حيث نالت الشائعات من الراقصة الشرقية دينا بقدر كبير للغاية..

و"الدستور" ترصد أبرز الشائعات التي طاردت "دينا" في مشوارها الفني:

مرض خطير:
تردد في الوسط الفني أخبار تزعم إصابة الراقصة الاستعراضية دينا بمرض خطير، تزامنًا مع اتجاه "دينا" في الفترة لأخيرة الى الأعمال التليفزيونية أكثر من السينمائية، وبالتحديد في فترة تصوير دورها في مسلسل "حياتي أنت" مع أحمد آدم، ودلال عبد العزيز، ومحمود الجندي، وروجينا.

ويرجع السبب في انتشار هذه الشائعات إلى أن "دينا" سقطت أكثر من مرة في الاستديو خلال تصوير دورها في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، مما اضطر العاملين بالمسلسل لنقلها إلى المستشفى.

الحرباية:
كانت آخر الشائعات المتداولة حول وقوع خلاف بين الراقصة دينا والمطربة هيفاء وهبي بسبب مسلسل "الحرباية"، حيث زعمت الشائعات أن هيفاء وهبي أقامت دعوى قضائية ضد منتجي المسلسل بسبب دينا التي تقوم بدور أختها الكبرى في المسلسل.

وأثارت تلك الشائعات غضب دينا التي قالت في تصريحات لبرنامج "مزنوق فين" عبر راديو "إينرجي": «مفيش خلافات وأبعدوا عننا شوية».

الحجاب:
من ضمن الشائعات التي طاردت الفنانة "دينا" هي شائعة ارتدائها الحجاب، حيث ظهرت أثناء مسلسل "الحلال" وبدت ملامحها أثناء تصوير مشاهدها بالحجاب مختلفة عما تظهر به في أعمالها الأخرى، وطالبها البعض بارتداء الحجاب عقب هذا الدور ولكنها أكدت أن ارتداءها له كان لتجسيد الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث العمل فقط.

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