القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
تقارير ومتابعات
الخميس 12/أبريل/2018 - 05:58 ص

بعيد ميلادها.. أهم المحطات فى حياة الفنانة إسعاد يونس

إسعاد يونس ـ أرشيفية
إسعاد يونس ـ أرشيفية
دعاء المنشاوي
dostor.org/2125567

يصادف اليوم الخميس الموفق 12 أبريل، عيد ميلاد الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التي أثرت الحياة الفنية المصرية بالعديد من الأعمال، سواء بالتمثيل أو الإنتاج أو التأليف، وآخرها الإذاعة والإعلام..

وتزامنًا مع ذكراها "الدستور" ترصد أبرز المعلومات عنها:ـ

ميلادها ونشأتها:
إسعاد يونس، ممثلة ومؤلفة ومنتجة ومذيعة مصرية من مواليد 12 أبريل 1950، حاصلة على بكالوريوس معهد الإرشاد السياحي في عام 1972، عملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وتأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وعمل والدها صحفيًا في مؤسسة "روز اليوسف"، وعملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط، ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية.

كما قامت بتأليف مسلسل "بكيزة وزغلول" والذي لاقى نجاحًا عالميًا غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي، كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة؛ لتكون فيلمًا سينمائيًا باسم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، وكونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج "صاحبة السعادة".

حياتها الأسرية:
تزوجت من الفنان نبيل الهجرسي، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ولها من الأبناء نورهان، وعمر.

أفلامها:
• الملكة وأنا.
• خائفة من شئ ما.
• مين يجنن مين.
• إحنا بتوع الأتوبيس.
• شعبان تحت الصفر.
• المتسول.
• يارب ولد.
• غريب ولد عجيب.
• طابونة حمزة.

مسرحياتها:
• السيدة حرمه.
• الدخول بالملابس الرسمية.
• جحا يحكم المدينة.
• نص أنا ونص أنتي.
• باللو باللو.
• الندابة.
• عروسة تجنن.

مسلسلاتها:
• كاية ميزو.
• بكيزة وزغلول.
• السقوط في بئر سبع.
• أصل الحكاية كدبة.

الأعمال التي قامت بكتابتها:
• فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، قصة وسيناريو وحوار.
• مسلسل "بكيزة وزغلول"، قصة وسيناريو وحوار.
• فيلم "المجنونة"، سيناريو وحوار.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ أقل من شهر

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهر

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهر

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ أقل من شهر

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

الآن

طيران الاحتلال يشن هجمات وسط قطاع غزة

دخول أول طائرة روسية للأجواء المصرية بعد غياب عامين

فيديوجراف.. «حمل نانسي ووصول أول طائرة روسية القاهرة» أبرز أخبار اليوم

«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)

الأكثر قراءة

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

أمريكا: أيام التعامل الناعم مع روسيا انتهت

ألبومات الصور

« بيومي» و«أبوشقة» يبحثان تشكيل ائتلاف جديد (صور)

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

«التحديات والفرص».. مؤتمر لتنمية قدرات ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة

وزير الرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع «شل» لتنفيذ برنامج «فوتبول نت»

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

أمريكا: أيام التعامل الناعم مع روسيا انتهت

كشكول

5 مدارس ثانوية بالهرم تشارك بالعرض المسرحي "دون كيشوت "

مدير إدارة المطرية التعليمية يشارك في حفل ختام الأنشطة

ندوة كيفية إعداد بروتوكول البحث العلمى بتمريض عين شمس

إجتماع تحضير قبيل انطلاق مهرجان الشعوب بجامعة عين شمس

إفتتاح مؤتمر بناء الشخصية الوطنية بجامعة عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

وزير التعليم التونسي يرفض طلبات المعلمين المعتصمين

عضو بجبهة البوليساريو يكشف أسرار سقوط الطائرة الجزائرية

غدًا الخميس.. الرئيس البرتغالي يلتقي السيسي

ads
منوعات

فى يومه العالمى.. من هو «يوري جاجارين» أول رائد يصل إلى الفضاء؟

«هنا الفواخير».. 14 عامًا من تلوث البيئة في قرية النقش

تعرّف على سمات الطفل المبدع: «مَن شابه أباه»

ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك