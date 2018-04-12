بعيد ميلادها.. أهم المحطات فى حياة الفنانة إسعاد يونس

يصادف اليوم الخميس الموفق 12 أبريل، عيد ميلاد الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التي أثرت الحياة الفنية المصرية بالعديد من الأعمال، سواء بالتمثيل أو الإنتاج أو التأليف، وآخرها الإذاعة والإعلام..



وتزامنًا مع ذكراها "الدستور" ترصد أبرز المعلومات عنها:ـ



ميلادها ونشأتها:

إسعاد يونس، ممثلة ومؤلفة ومنتجة ومذيعة مصرية من مواليد 12 أبريل 1950، حاصلة على بكالوريوس معهد الإرشاد السياحي في عام 1972، عملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وتأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وعمل والدها صحفيًا في مؤسسة "روز اليوسف"، وعملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط، ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية.



كما قامت بتأليف مسلسل "بكيزة وزغلول" والذي لاقى نجاحًا عالميًا غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي، كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة؛ لتكون فيلمًا سينمائيًا باسم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، وكونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج "صاحبة السعادة".



حياتها الأسرية:

تزوجت من الفنان نبيل الهجرسي، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ولها من الأبناء نورهان، وعمر.



أفلامها:

• الملكة وأنا.

• خائفة من شئ ما.

• مين يجنن مين.

• إحنا بتوع الأتوبيس.

• شعبان تحت الصفر.

• المتسول.

• يارب ولد.

• غريب ولد عجيب.

• طابونة حمزة.



مسرحياتها:

• السيدة حرمه.

• الدخول بالملابس الرسمية.

• جحا يحكم المدينة.

• نص أنا ونص أنتي.

• باللو باللو.

• الندابة.

• عروسة تجنن.



مسلسلاتها:

• كاية ميزو.

• بكيزة وزغلول.

• السقوط في بئر سبع.

• أصل الحكاية كدبة.



الأعمال التي قامت بكتابتها:

• فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، قصة وسيناريو وحوار.

• مسلسل "بكيزة وزغلول"، قصة وسيناريو وحوار.

• فيلم "المجنونة"، سيناريو وحوار.