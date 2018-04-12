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الخميس 12/أبريل/2018 - 03:19 ص

بذكرى ميلادها.. أبرز المحطات فى حياة زوزو شكيب

زوزو شكيب
زوزو شكيب
إيمان ماهر
dostor.org/2125562

يصادف اليوم الخميس الموافق 12 أبريل ذكرى ميلاد الفنانة زوز شكيب، حيث ولدت في 12 أبريل عام 1909، وتخصصت في أدوار الإغراء، وظلت ملتصقة بها لوقت طويل، ولكن بمرور الوقت أجادت دور الأم الشريرة، واستطاعت أن تلعب أيضًا أدوار الكوميديا، حتى أصبحت واحدة من أشهر ممثلات الأدوار الثانوية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

وترصد "الدستور" محطات في حياة زوزو شكيب:

البداية
بدأت زوزو شكيب، واسمها الحقيقي زينب شكيب، حياتها الفنية على المسرح في دور صغير بمسرحية "الدكتور" عام 1929، وشاركت في العديد من المسرحيات بداية مع فرقة الريحاني منذ كانت في عمر 16 عاما، ثم مع فرقة فؤاد المهندس وقدمت عددًا من المسرحيات.

مشوراها الفني
بدأت السينما تفتح أبوابها لـ"زوز" عام 1937 بدور ثانوي في فيلم "مبروك" مع إحسان الجزايرلي وفوزي الجزايرلي، تلتها بفيلم آخر هو "أنا طبعي كده" مع فؤاد شفيق عام 1938، حتى وصلت أعمالها السينمائية إلى ما يقرب من الستين عملًا، كان آخرهم دورًا ثانويًا كعانس تبحث عن زوج، مع عادل إمام في "رجب فوق صفيح ساخن" عام 1978.

رفضها للإنجاب
بالرغم من حدة ملامحها وشخصيتها التب ظهرت على شاشات التليفزيون؛ إلا أنها أكدت رفضها التام لفكرة إنجاب الأطفال مرجعة ذلك لسبب غريب جدًّا أوضحته في أحد حوارتها السابقة، قائلة: «أرفض إنجاب الأطفال لأنني رقيقة القلب جدًّا، ولا أطيق رؤية كلبي مريضًا فإذا أصابه شيء أطوف به على عيادات البيطريين وأنا أبكي، فما بالك إذا كان المريض ابني».

"زوزو" والعفاريت
ويعرف المقربون من زوز شكيب أنها كانت تخاف جدًا من العفاريت؛ بل كانت ترى أن جسدها محل مختار لاجتماعات العفاريت، وأنهم كانوا من جنسيات مختلفة فمنهم السوداني والتركي، بل كانت تنفق ما لديها من مال على عمل حلقات "زار" للتخلص من العفاريت.

الوفاة
رحلت الفنانة القديرة عن عالمنا في 14 سبتمبر 1978 عن عمر يناهز 69 عامًا، أثناء مشاركتها في بروفات مسرحية "إنها حقًّا عائلة محترمة"، وهو الدور الذى حلت محلها به الفنانة القديرة أمينة رزق.

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