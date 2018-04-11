مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق

أعلنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى؛ استعدادًا لوصول أول الرحلات الروسية القادمة من مطار موسكو، والمقرر لها خلال أقل من ساعة.



وشددت الأجهزة الأمنية، من إجراءات التأمين أمام مبنى الركاب رقم 2، والمخصص للرحلات الروسية، كما انتشر عناصر المباحث داخل صالات السفر والوصول والأماكن المخصصة للمودِّعِين وساحات انتظار السيارات، إلى جانب خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على اكشتاف المتفجرات.



ومن المقرر أن تصل أولى الرحلات الروسية، فى تمام الساعة 12.15 صباح غدٍ- الخميس-، كما ستغادر أول رحلة تابعة لشركة مصر للطيران فى تمام الساعة 9 من صباح ذات اليوم.