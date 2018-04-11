علي المريخي: اهتممت بـ«تهميش الصعيد» في أعمالي (صور)

عبر الفنان التشكيلي على المريخي، عن سعادته لاشتراكه في معرض الـ"جاليري نوت"، الذي افتُتِحَ- مساء اليوم- بالزمالك.



وأوضح المريخي، أن مجموعة أعماله المعروضة بـ«نوت» تدور حول الصعيد، وما يعانيه من تهميش، ناقلًا تعبيرات ومشاعر أهله، في صور فنية، تعبر عن عدم الاهتمام بهم، مؤكدًا اهتمامه بقضاياهم في أعماله.



وقال- لـ«الدستور»- إن المعارض الجماعية تعبر عن رؤى مختلفة لا واحدة- كما يحدث في مثيلاتها الفردية الـ"صول"، مضيفًا أن العمل الجماعي يجلب جمهورا أكثر وأصحاب أذواق مختلفة.



وأشار المريخي، إلى أن هناك تقدما متزايد في جمهور الفن التشكيلي، خصوصا من فئة الشباب، قائلا: "العرض في القاعات المفتوحة يكون جمهوره أكبر".



وطالب الدولة بالاهتمام بالفن التشكيلي بشكل كبير في المراحل التعليمية المختلفة؛ حتى يصعد للمجتمع جيل مبدع، قادر على مواجهة وحل المشكلات.