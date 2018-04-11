موسكو تحذر من المماطلة ببدء تحقيق حظر الأسلحة الكيميائية في دوما

حذرت وزارة الخارجية الروسية- مساء اليوم- من أي إبطاء في إرسال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خبراءها، إلى مدينة دوما السورية؛ للتحقيق في مزاعم عن وقوع هجوم كيميائي هناك.



وقالت الوزارة، إنها ترحب بقرار المدير العام للأمانة التقنية للمنظمة، أحمد أوزومجو، إيفاد خبراء للبعثة الخاصة المعنية بالكشف عن حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، إلى دوما؛ لتسليط الضوء على ما حدث هناك، أسرع ما يمكن.



وأشار بيان الخارجية، إلى أن المماطلة في ذهاب خبراء البعثة إلى دوما "غير مقبولة" في ظروف الحملة الشرسة التي شنتها الدول الغربية ضد سوريا؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تكرار "المغامرة التي اتخذتها واشنطن- في أبريل 2017-، مع توجيه ضربة صاروخية إلى قاعدة الشعيرات الجوية السورية في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والأحكام المعترف بها للقانون الدولي".