نتنياهو يستغل حفلًا في ذكرى المحرقة للدعوة إلى تحرك ضد سوريا وإيران

استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا بمناسبة إحياء إسرائيل الذكرى السنوية للمحرقة يوم الأربعاء، للدعوة إلى تحرك ضد سوريا في أعقاب هجوم يشتبه بأنه نفذ بغاز سام.



وهددت الولايات المتحدة بشن ضربات جوية على سوريا بسبب استخدام أسلحة كيماوية، وهو ما تنفيه سوريا وحليفتها روسيا.



وقال نتنياهو في افتتاح مراسم إحياء ذكرى المحرقة: "تعلمنا الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية أن الوقوف في وجه الشر والعدوان مهمة تقع على عاتق كل جيل"، دون أن يشير صراحة إلى المواجهة بين واشنطن وموسكو.



وأضاف: "رأينا الأطفال السوريين الذين قتلوا بأسلحة كيماوية. لقد انفطرت قلوبنا بسبب تلك المشاهد المروعة".