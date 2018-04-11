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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 11:18 م

«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام
dostor.org/2125539

انعكست نجاحات الفرعون محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ونجم المنتخب القومي، على المنتجات المحلية بالشارع المصري؛ وخاصة بعد تسجيله 39 هدفًا مع "الريدز" خلال مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وشهدت السوق المصرية في الآونة الأخيرة، انتشارًا لعدة منتجات تحمل صورة الـ«مو»، ما بين ملابس الأطفال والحقائب المدرسية والرياضية، حتى وصلت لبعض الأدوات المنزلية.

خالد السيد، تاجر ملابس بالسيدة زينب، قال: "إن نجاح محمد صلاح وتواضعه الكبير؛ جعل كثيرا من المواطنين يتهافتون على المنتجات التي تحمل صورته؛ تعبيرًا منهم على محبته".

وأوضح أن المنتجات التي تحمل صور الفرعون المصري أصبحت محل طلب بعض الزبائن الذين يسألون عنها خصيصًا؛ ما دفعه لعرض أكبر كمية منها؛ حتى يستقطب أكبر عدد منهم لتحقيق أرباح كبيرة.

الأمر ذاته يؤكده "محمد عبدالمحسن" تاجر حقائب، حيث أوضح أن صورة النجم المصري على أي منتج؛ أصبح أسهل طريق للدعاية له، ويدفع الكثير من المواطنين على شرائه بغض النظر عن جودته.

«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)
«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)
«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)
«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)
«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)
«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)
«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)
«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)
«حِيَل المصريين».. كيف استغل التجار محمد صلاح للربح السريع؟ (صور)
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