النفط يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات عند تسوية تعاملات، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع التوترات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.



وشهد سعر الذهب الأسود ارتفاعا ملحوظا جراء احتدام الصراع السياسي بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن احتمالات قيام الأخيرة بضربة عسكرية ضد دمشق بعد هجوم كيميائي محتمل في سوريا.



كما أعلنت السعودية اعتراضها لثلاثة صواريخ باليستية من اليمن استهدفت شركة "أرامكو" العاملة في النفط، ما ساهم في القلق بشأن إمدادات الخام.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنسبة 2% ليصل إلى 66.82 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ ديسمبر 2014، بعد أن تجاوز 67.45 دولار في وقت سابق من التعاملات.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنسبة 1.4% ليسجل 72.01 دولار للبرميل.



وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، عكس التوقعات.