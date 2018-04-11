ترامب يطلب نهاية سريعة للنزاع الخليجي في اتصال بالملك سلمان

قال مسئولان أمريكيان مطلعان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان هذا الشهر، بأن تنهي المملكة وشركاؤها العرب سريعا نزاعًا مستمرًا منذ نحو عام مع قطر تسبب في انقسام حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة.



وذكر المسئولان اللذان تم إطلاعهما على المحادثة، وطلبا عدم الكشف عن هويتهما كي يتحدثا بحرية عن اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى أن ترامب يريد تسوية الخلاف من أجل استعادة الوحدة بين دول الخليج العربية وتوحيد الجبهة أمام إيران.



ووصف أحد المسئولين نبرة ترامب في الاتصال الذي جرى في الثاني من أبريل مع الملك سلمان بأنها كانت ”قوية“. ولم يتضح كيف رد العاهل السعودي.



وقال المسئول: ”ينصب تركيز الرئيس دومًا على إيران وبرامجها النووية والصاروخية التي تهدد دول الخليج جميعا، وكذلك إسرائيل، وأكد أن خصومة السعوديين والإماراتيين مع قطر لا منطق لها“.