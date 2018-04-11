القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
اقتصاد
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 10:49 م

وزير التموين: نستهدف استيراد 6 ملايين طن قمح خلال 2018- 2019

علي المصليحي، وزير
علي المصليحي، وزير التموين
dostor.org/2125531

قال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستهدف استيراد 6 ملايين طن قمح خلال العام المالي 2018- 2019.

وأوضح على المصليحي، اليوم الأربعاء، أن استهداف استيراد 6 ملايين طن قمح خلال العام المالي القادم، والذي يبدأ في يوليو 2018، يهدف لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وكان المصليحي قد ذكر أن مصر تستهدف استيراد 7 ملايين طن من القمح خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

وتوقع تقرير صادر في مارس الماضي ارتفاع محصول القمح المحلي بمصر في موسم الحصاد المقبل للعام المالي 2018-2019، بنسبة 4.3% على أساس سنوي، ليبلغ بذلك 8.45 مليون طن.

وأشار وزير التموين المصري، في شهر مارس الماضي، إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.2 شهر.

وذكر المصليحي، اليوم، أن الحكومة ستشتري القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر يتراوح بين 570-600 جنيه (32.3-34 دولارًا) للإردب الواحد، وفقًا لدرجة النقاوة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهرين

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

الآن

غواصة بريطانية تتحرك نحو سوريا للمشاركة في توجيه ضربة عسكرية

البيت الأبيض: «ترامب» لم يُحدد موعد الهجوم على سوريا

«الباز» عن تهديدات أمريكا بضرب سوريا: كارثة على العرب (فيديو)

تعرف على موعد وصول أولى الرحلات الروسية إلى مطار القاهرة

الأكثر قراءة

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

أول تعليق من البيت الأبيض على تغريدة ترامب لروسيا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

ألبومات الصور

« بيومي» و«أبوشقة» يبحثان تشكيل ائتلاف جديد (صور)

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

«التحديات والفرص».. مؤتمر لتنمية قدرات ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة

وزير الرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع «شل» لتنفيذ برنامج «فوتبول نت»

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

أول تعليق من البيت الأبيض على تغريدة ترامب لروسيا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

كشكول

5 مدارس ثانوية بالهرم تشارك بالعرض المسرحي "دون كيشوت "

مدير إدارة المطرية التعليمية يشارك في حفل ختام الأنشطة

ندوة كيفية إعداد بروتوكول البحث العلمى بتمريض عين شمس

إجتماع تحضير قبيل انطلاق مهرجان الشعوب بجامعة عين شمس

إفتتاح مؤتمر بناء الشخصية الوطنية بجامعة عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

وزير التعليم التونسي يرفض طلبات المعلمين المعتصمين

عضو بجبهة البوليساريو يكشف أسرار سقوط الطائرة الجزائرية

غدًا الخميس.. الرئيس البرتغالي يلتقي السيسي

ads
منوعات

«هنا الفواخير».. 14 عامًا من تلوث البيئة في قرية النقش

تعرّف على سمات الطفل المبدع: «مَن شابه أباه»

لأول مرة.. «ناسا» تستكشف إمكانية الإنجاب فى الفضاء

ads
ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك