وزير التموين: نستهدف استيراد 6 ملايين طن قمح خلال 2018- 2019

قال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستهدف استيراد 6 ملايين طن قمح خلال العام المالي 2018- 2019.



وأوضح على المصليحي، اليوم الأربعاء، أن استهداف استيراد 6 ملايين طن قمح خلال العام المالي القادم، والذي يبدأ في يوليو 2018، يهدف لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.



وكان المصليحي قد ذكر أن مصر تستهدف استيراد 7 ملايين طن من القمح خلال العام المالي الجاري 2017-2018.



وتوقع تقرير صادر في مارس الماضي ارتفاع محصول القمح المحلي بمصر في موسم الحصاد المقبل للعام المالي 2018-2019، بنسبة 4.3% على أساس سنوي، ليبلغ بذلك 8.45 مليون طن.



وأشار وزير التموين المصري، في شهر مارس الماضي، إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.2 شهر.



وذكر المصليحي، اليوم، أن الحكومة ستشتري القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر يتراوح بين 570-600 جنيه (32.3-34 دولارًا) للإردب الواحد، وفقًا لدرجة النقاوة.