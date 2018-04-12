اليوم.. الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال المصرى البرتغالى بالقاهرة

تستضيف القاهرة، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمنتدي الأعمال المصري البرتغالي، برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين، وبحضور كلِّ من رئيس البرتغال، مارسيلو ربيبلو دي سوزا، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وزير الاقتصاد البرتغالي، مانيوالكابرال، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ولفيف من رجال الأعمال من البلدين.



وقال أبو العينين إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرتغال عام 2016 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث تعتبر البرتغال محورًا لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق قارة أوروبا ودول أمريكا اللاتينية.