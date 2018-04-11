« بيومي» و«أبوشقة» يبحثان تشكيل ائتلاف جديد (صور)

التقى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب «الوفد»، الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب «الدستور» مساء اليوم، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية.



وشارك باللقاء إبراهيم العزب، الأمين العام لحزب الدستور، ومحمد موسى أمين التنظيم بحزب «الدستور»، والسفير نور القيادي بحزب الوفد.



وتناول اللقاء عددا من القضايا المثارة على الساحة، ومناقشة فكرة تشكيل ائتلاف بين الأحزاب السياسية المتقاربة أيديولوجيا كخطوة أولى للدمج فيما بينها في كيانات قوية.



وأكد الجانبان خلال اللقاء على أن وجود ديمقراطية حقيقية في مصر يتطلب وجود أحزاب قوية يكون لها تواجد في الشارع وتعبر عن مطالب الجماهير.