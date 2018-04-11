عامر الحناوي: مشروع محطات التوليد بمثابة «سد عالي» جديد

قال النائب عامر الحناوي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دراو، إن إنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية فى قرية بنبان بمركز دراو بمثابة تشييد «سد عالي» جديد علي مساحة 8 آلاف فدان لإنتاج قرابة الفين ميجا وات من الطاقة.



وأضاف الحناوي، في تصريح له، أن العمل بالمشروع بدأ عام 2014 كمرحلة أولي اشرفت عليها شركتي انفنتي الألمانية وأخري سعودية، مرجعًا اختيار قريته بنبان للمشروع جاء وفق دراسات وتقارير عالمية بأنها أكثر المناطق سطوعا للشمس بالعالم.



وأكد أن القرية كانت تفتقر للمشروعات والاستثمارات، ولذا يعد المشروع نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر من الشمس، ودعم الشبكة القومية كأحد أهم أهداف المشروع وأيضا منفذ للعمل والاستثمار.



وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن المرحلة الثانية من المشروع يقوم بها 32 شركة هولندية وخليجية وصينية وغيرها، والمشروع عبارة عن انشاءات أجنبية مصرية وتمويلها من بنوك صينية أوروبية خليجية.



واستطرد: «أن المشروع يوفر قرابة 15 ألف فرصة عمل بما يعادي الفين أو ثلاثة للمنشأة الواحدة أو المحطة، من مهندسين وفنيين وعمال، لإدخال الكهرباء المنتجة على الجهد الموحد للدولة، وشهد افتتاح أول مرحلة بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء».



وتابع: «أن إنشاء جمعية باسم بنبان لمستثمرى الطاقة والعاملين واعد حصرا بأبناء مركز دراو والمراكز التابعة للمحافظة؛ لتوظيفهم في مواقع العمل للمراحل الجديدة المقرر انطلاق العمل فيها مطلع مايو المقبل».



وكان نائب المصريين الأحرار شارك وضع حجر أساس المراحل الجديدة، بحضور محافظ أسوان وممثلي الشركات الأجنبية والقنصل الصيني.