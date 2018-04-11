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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 10:25 م

مرافعة دفاع المتهمين الـ16 و17 بـ«شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عادل عبد العال
dostor.org/2125522

قال محامي المتهم السادس عشر أمام محكمة جنايات القاهرة خلال مرافعته في محاكمة 41 متهمًا في قضية «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية» إن موكله كان خارج البلاد في الإمارات وإسبانيا في الفترة من 18 أغسطس إلى 25 أغسطس 2016، في حين أن أمر الإحالة يثبت إجراء المتهم عملية زراعة كلى في يوم 22 أغسطس، مقدما مستندا خاصا ومعتمدا يفيد بسفر موكله خلال هذه الفترة.

وطالب محامي المتهم السابع عشر من هيئة المحكمة ببراءة موكله، لأن المتهم حسب قرار الإحالة متهم بالاشتراك في عمليات نقل وزرع الكلى، وهو أمر غير واقع في تلك العمليات، كما دفع بعدم انتماء المتهم بالاشتراك في جماعة منظمة للاتجار بالبشر، وانتفاء جريمة زراعة الأعضاء البشرية، وبطلان شهادة شاهد الإثبات الأول، وشهادة شاهد الإثبات الثانى لبنائها على استنتاجات.

وأشار محامي المتهم السابع عشر، إلى أن تحقيقات النيابة جاء بها عدد من الأخطاء في مواعيد فتح المحضر وتوقيتها وتواريخها، موضحا أن تحقيقات النيابة تحقيقات صورية، كما أن تفريغ التسجيلات خلال التحقيقات حاء مجتزأ وغير مكتمل.

قاطعت النيابة العامة، الدفاع، مؤكدة أن دفاع المحامي تلميحات غير مقبولة، ولن تقبلها النيابة نهائيا.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

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