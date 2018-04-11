برلماني: تخصيص كوتة للفئات المهمشة تبطل قانون الانتخابات الجديد

أعرب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن رفضه لتخصيص كوتة للفئات المهمشة في قانون الانتخابات الجديد الذي سيتم إعداده خلال الفترة القادمة.



وقال الكومي: "نحن ملتزمون بما نص عليه الدستور عند وضع القانون ولا أؤيد أن يكون هناك نسبة للكوتة في الانتخابات القادمة.. وأرى أن تجري الانتخابات بنظام القائمة"، مؤكدا في حالة أن ينص القانون الجديد على وجود كوتة للفئات المهمشة فإن القانون سيتم رفضه نظرا لكونه خالف ما نص عليه الدستور.



وأضاف الكومي في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن قانون البرلمان الجديد لم يتضمن أن تجري الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة فقط، فاقترح أن تجري 80% من عدد المقاعد بنظام القائمة 20% للنظام الفردي.



وتابع: أنه عندما تستعد الأحزاب في تشكيل قوائمها الانتخابية فمن الطبيعي أنها ستراعي وضع الفئات المهمشة فسوف تتضمن القوائم الحزبية الشباب والمرأة والأقباط وغيرها من الفئات وهذا سيكون أمر طبيعي، ولذا لايجب أن ينص القانون صراحة على وجود كوتة معينة للفئات المهمشة.