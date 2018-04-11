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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 10:22 م

مصدر بـ«التموين»: توقعات بزيادة الدعم التمويني خلال الفترة المقبلة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2125518

كشف مصدر مسؤول في وزارة التموين، إن الدولة تتجه لزيادة دعم السلع التموينية خلال العام المالي المقبل بنسبة 5%، لتصل إلى 86.175 مليار جنيه مقابل 82.177 مليار جنيه للعام الحالى، بسبب تحريك الأسعار العالمية للمنتجات والسلع، والتي تستوردها الدولة من الخارج لتوفيرها للمواطنين.

وقال إن زيادة دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة خطوة جيدة، وإن هذه الزيادة ليست لها علاقة برفع الدعم النقدي الشهري المخصص للفرد المقيد على بطاقات التموين، وهو 50 جنيهًا التي يحصل عليها المواطن في شكل سلع مدعمة.

وفيما يتعلق بحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، خاصة بعد توجه الحكومة لزيادة الدعم في الموازنة الجديدة، أشار المصدر إلى أن زيادة دعم السلع التموينية في العام المالي الجديد لتصل إلى 86 مليار جنيه تشير إلى أنه لن يتم حذف أي فرد من المنظومة في العام المالي الجديد، مستدركا: «لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة قواعد الدعم وحذف غير المستحقين منه لم تنته بعد من عملها».

وتابع: «هذا يعني أن جميع المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية تم إدراجهم في الموازنة الجديدة ولم يتم حذف أحد حتى الآن»، موضحا أنه بمجرد انتهاء اللجنة من وضع المعايير ستطرح للنقاش المجتمعى قبل إقرارها.

وكان وزير التموين على المصيلحي، ذكر في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة تعيد النظر في إعادة توزيع الدعم التمويني لأنه من غير المقبول أو العدل أن يتساوى القادرون وغير القادرين والفئات الأكثر احتياجا في الحصول على 50 جنيها للفرد فى البطاقة التموينية، ويتساوون فى دعم الخبز أيضا، مؤكدا اهتمام الحكومة بملف الدعم وتنقية البطاقات من غير المستحقين، وتوجيه ما يتوافر منهم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

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