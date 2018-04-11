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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 10:21 م

«اقتصادية النواب» تطالب المالية الإيفاء بتدفقات الصناديق الخاصة

الدكتور مدحت الشريف،
الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2125517

كشف الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة وجّهت طلب إلى وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، لايفاء اللجنة ببيان حول التدفقات النقدية للصناديق والحسابات الخاصة طوال العام المالي.

وقال الشريف، لـ«الدستور»، إن الجهات التي تمتلك صناديق خاصة أرسلت بيانات غير كافية لوزارة المالية دون الالتزام بالشروط والتفاصيل التي طلبتها اللجنة، مشيرًا إلى أن غالبية الجهات لم توضح في بياناتها حجم التدفقات المالية الأساسية التي دخلت الصندوق، واكتفت فقط بتوضيح حجم الفوائض في الصناديق.

وأشار الشريف إلى أن اللجنة ستراجع البيانات كافة فور اكتمال تجميعها من وزارة المالية في ظل الاجتماعات المقررة مع الوزير الجارحي خلال الشهر المقبل أثناء مناقشة مواد الموازنة الجديدة، منوهًا أنه يجب إنهاء الأمر قبل بدء العمل بالموازنة الجديدة، في ظل تأثير أي قرار بعد إقرار الموازنة على وجهات إنفاق الصندوق.

ولفت إلى وجود حالات تعمد من القائمين على الصناديق إخفاء بعض المعلومات الهامة، مشددًا أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستقضي عن طريق الحوكمة لأساليب إدارة الصناديق الخاصة على أي عمليات فساد أو تلاعب في مصادر تمويل ووجهات صرف الصناديق.

ولفت أن وزارة المالية تسعى حاليا للانتهاء من التحليلات التي طلبتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في بيانات الصناديق الخاصة لعرضها بحد أقصى خلال الشهر المقبل على اللجنة.

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