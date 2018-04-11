قرطام: نعمل على جذب الشباب للمشاركة السياسية

قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الحزب يمتلك أفكارا في كافة النواحي التعليمية والاستثمارية والاقتصادية التي من شأنها تقديم الحلول لبعض المشاكل التي تعاني منها الدولة.



وأضاف قرطام، لـ«الدستور»، أن الحزب يعمل على تطوير نفسه من خلال إعطاء الشباب الفرصة الكاملة في تحمل المسئولية: الجميع وطنيون لكن هناك من يهتم بالشأن العام، وآخرين لا يهتمون بالشأن العام، ونحن نعمل على جذب الشباب للمشاركة السياسية.



وأوضح رئيس حزب المحافظين أن هناك 42 ألف شخص تقدموا بطلب للانضمام إلى عضوية الحزب، لافتًا إلى أن تلك الطلبات سيتم النظر إليها خلال الفترة المقبلة.