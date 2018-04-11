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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 10:20 م

انطلاق مؤتمر «الرياضة رسالة سلام» في شرم الشيخ

الرياضة رسالة سلام
الرياضة رسالة سلام
زياد القلشى
dostor.org/2125515

انطلقت، اليوم الأربعاء، أولى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول «الرياضة رسالة سلام» بمدينة شرم الشيخ، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 11 حتى 13 أبريل الجاري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، بمشاركة دول عديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبولندا ورومانيا والبرازيل واليابان والإمارات والكويت وعمان والعراق والسودان وتونس واليمن ومصر.

حضر الفعاليات الدكتور سيد القاضي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد صبحي حسانين، رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بوزارة التعليم العالي، والدكتور هاني أباظة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب فتحي ندا، رئيس نقابة المهن الرياضية، والدكتور حسين أباظة، عميد كلية التربية الرياضية جامعة بنها، واللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب.

وقال مدير المؤتمر الدكتور محمد سعد إنه من حسن الطالع أن يتزامن المؤتمر مع 3 مناسبات مهمة يعيشها الشعب المصري وهي الانتخابات الرئاسية، بعد «فوز مستحق لزعيم مصر وقائد نهضتها الرئيس السيسي» واحتفال المسيحيين بعيد القيامة المجيد، واحتفال أهالي سيناء بعيد تحرير الأرض في شهر أبريل من كل عام.

ويهدف المؤتمر إلى نشر قيم ومبادئ الرياضة السامية في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب وتقديم حلول للإرهاب الذي اجتاح العالم في السنوات الأخيرة عن طريق دراسة الظواهر النفسية والاجتماعية المرتبطة بالسلوك الإنساني العنيف والعمل على علاجها، وأيضا تطوير العملية التدريبية والتعليمية بالشكل الذي يعود بالإيجاب على سلوك اللاعبين والطلاب في مختلف المراحل العمرية.

انطلاق مؤتمر «الرياضة رسالة سلام» في شرم الشيخ
انطلاق مؤتمر «الرياضة رسالة سلام» في شرم الشيخ
انطلاق مؤتمر «الرياضة رسالة سلام» في شرم الشيخ
انطلاق مؤتمر «الرياضة رسالة سلام» في شرم الشيخ
انطلاق مؤتمر «الرياضة رسالة سلام» في شرم الشيخ
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