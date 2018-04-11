«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

أحيا فريق لايف تيم المكون من عماد كمال وعبدالله الجسمي وكمتل كمال وأحمد الأمير حفل مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.



يأتي ذلك بحضور كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، وبرئاسة الناقد عصام زكريا.