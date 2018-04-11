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فن
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 10:12 م

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسن أمين - تصوير هادي كرم
dostor.org/2125511

أحيا فريق لايف تيم المكون من عماد كمال وعبدالله الجسمي وكمتل كمال وأحمد الأمير حفل مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.

يأتي ذلك بحضور كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، وبرئاسة الناقد عصام زكريا.

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
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