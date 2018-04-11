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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:58 م

محافظ الجيزة: تحويلات مرورية بمنطقة المتحف المصري بسبب قرب افتتاحه

اللواء محمد كمال
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة
مصطفى علم الدين
dostor.org/2125497

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن هناك تعاونا مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعمل بعض التحويلات المرورية بمنطقة المتحف المصري الكبير، نظرًا لقرب افتتاحه، وما يتطلبه ذلك من توسعة للطرق المؤدية للمتحف، حيث تشمل الأعمال تنفيذ إغلاق كلي للاتجاه المقبل من الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من شارع البرنسيسة حتى أسفل الدائري القوس الغربي بطول 1200 متر لمدة 45 يوما.

ولفت الدالي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة مساء اليوم، إلى أنه جارٍ التنسيق مع العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بإدارة مرور الجيزة، ﻹجراء بعض التعديلات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه أمام المتحف الكبير بغلق بعض المنافذ.

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