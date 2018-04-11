بعد استهداف المملكة.. التحالف يستعيد مناطق بصعدة من الحوثيين

سيطر الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، اليوم، على مواقع جديدة في مديرية كتاف شمال غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي.



وأوضح قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي، أن قوات الجيش سيطرت على (التبة الفرع، وجناح الصقر) في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا تكبدت خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد".



وأكد القبلي مقتل 20 من العناصر الانقلابية وأصيب آخرون، فيما تم أسْر خمسة منهم في وادي العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.



وكشف القيادي بالجيش اليمني، أن قواتهم تحاصر المليشيا في مركز مديرية كتاف من ثلاثة محاور، وتخوض معها معارك ضارية منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.