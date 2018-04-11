«دفاع النواب» تضع خطة لمناقشة قانون المرور الجديد

كشف اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل؛ لوضع خطة لجلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المرور الجديد الذي تمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة العامة الماضية.



وأكد الكدواني، لـ«الدستور»، أن مناقشات القانون ستكون بالتوازي مع مناقشة اللجنة لبنود الموازنة العامة المخصصة لوزارتي الدفاع والداخلية، متوقعا الانتهاء من مناقشة القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وفي حالة عدم كفاية الوقت فإن إقراره قد يتأجل إلى بداية دور الانعقاد الرابع.



ولفت إلى أن القانون استحدث العديد من الآليات التي تساعد على تحسين المرور، ومنها مجلس قومى للمرور والنقل، يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة.



وقال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة ستشارك الأسبوع المقبل في وضع خطة مناقشات مشروع قانون المرور الجديد، بعد وصوله من الحكومة وإحالته من قبل هيئة مجلس النواب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، وهيئة مكتب لجنتي النقل والتشريعية.



وأضاف عبدالواحد، لـ«الدستور»، أن إحالة القانون إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب دون لجنة النقل تأتي من منطلق أن لجنة الدفاع هي الأكثر ارتباطا بوزارة الداخلية وهي الجهة التي وضعت القانون، مشيرا إلى أن هيئة مكتب لجنة النقل المكونة من الرئيس والوكيلين وأمين السر سيشاركون في جلسات الحوار المجتمعي وجلسات النقاش حول القانون.