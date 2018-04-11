القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
سياسي
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:48 م

«دفاع النواب» تضع خطة لمناقشة قانون المرور الجديد

اللواء يحيى الكدواني،
اللواء يحيى الكدواني،
محمد جعفر
dostor.org/2125492

كشف اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل؛ لوضع خطة لجلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المرور الجديد الذي تمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة العامة الماضية.

وأكد الكدواني، لـ«الدستور»، أن مناقشات القانون ستكون بالتوازي مع مناقشة اللجنة لبنود الموازنة العامة المخصصة لوزارتي الدفاع والداخلية، متوقعا الانتهاء من مناقشة القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وفي حالة عدم كفاية الوقت فإن إقراره قد يتأجل إلى بداية دور الانعقاد الرابع.

ولفت إلى أن القانون استحدث العديد من الآليات التي تساعد على تحسين المرور، ومنها مجلس قومى للمرور والنقل، يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة.

وقال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة ستشارك الأسبوع المقبل في وضع خطة مناقشات مشروع قانون المرور الجديد، بعد وصوله من الحكومة وإحالته من قبل هيئة مجلس النواب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، وهيئة مكتب لجنتي النقل والتشريعية.

وأضاف عبدالواحد، لـ«الدستور»، أن إحالة القانون إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب دون لجنة النقل تأتي من منطلق أن لجنة الدفاع هي الأكثر ارتباطا بوزارة الداخلية وهي الجهة التي وضعت القانون، مشيرا إلى أن هيئة مكتب لجنة النقل المكونة من الرئيس والوكيلين وأمين السر سيشاركون في جلسات الحوار المجتمعي وجلسات النقاش حول القانون.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ شهر

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

رئيس حي العمرانية يرفض تكريم المحافظ: «الموظفين ضربوني يا بيه»

«معجزة القرن».. كيف أصبح محمد صلاح قريبًا من الكرة الذهبية؟

الرئيس البرتغالي يصل إلى القاهرة

نانسي عجرم تكشف حقيقة حملها في «ألكساندر»

الأكثر قراءة

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

سفن حربية روسية تغادر ميناء طرطوس تحسبًا لهجوم أمريكي

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

«التحديات والفرص».. مؤتمر لتنمية قدرات ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة

وزير الرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع «شل» لتنفيذ برنامج «فوتبول نت»

بالصور.. ملكات جمال العالم في الإسكندرية

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

سفن حربية روسية تغادر ميناء طرطوس تحسبًا لهجوم أمريكي

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

5 مدارس ثانوية بالهرم تشارك بالعرض المسرحي "دون كيشوت "

مدير إدارة المطرية التعليمية يشارك في حفل ختام الأنشطة

ندوة كيفية إعداد بروتوكول البحث العلمى بتمريض عين شمس

إجتماع تحضير قبيل انطلاق مهرجان الشعوب بجامعة عين شمس

إفتتاح مؤتمر بناء الشخصية الوطنية بجامعة عين شمس

الأمصار

ديلي تلغراف: غواصة بريطانية تلقت أوامر بالتحرك للمشاركة في توجيه ضربة في سوريا

التحالف العربي يقصف مطار «صنعاء الدولي»

الطليان يضربون.. يوفنتوس يسجل ثلاثة أهداف في شباك الريال

البيت الأبيض حول مواجهة روسيا: كل الخيارات مطروحة

يوليا سكريبال: لا أحتاج مساعدة روسيا

ads
منوعات

«هنا الفواخير».. 14 عامًا من تلوث البيئة في قرية النقش

تعرّف على سمات الطفل المبدع: «مَن شابه أباه»

لأول مرة.. «ناسا» تستكشف إمكانية الإنجاب فى الفضاء

ads
ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك