محضر الاحتياطي الفيدرالي يشير لمزيد من عمليات رفع الفائدة

عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ثقته المتزايدة بشأن انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة، مع إشارات بشأن إتباع مسار نقدي أكثر تشددًا.



وكشف محضر اجتماع الفيدرالي الأخير في نهاية الشهر الماضي والصادر اليوم الأربعاء، أن هناك اتفاقا بالإجماع على أنه من المرجح تنفيذ مزيد من عمليات رفع معدل الفائدة خلال الفترة المقبلة.



كان المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة للمرة الأولى في العام الجاري خلال اجتماع مارس الماضي بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين 1.50 إلى 1.75%.



وحول الأزمة بين الولايات المتحدة والصين، حذر جميع صناع السياسة من الصراع التجاري الانتقامي كونه يُشكل "مخاطر سلبية" على النظرة المستقبلية.



وذكر المحضر أن المناقشات تركزت حول وتيرة رفع الفائدة التي يجب تنفيذها بدلًا من مناقشة ما إذا كان لابد من رفع الفائدة، في إشارة إلى اعتقاد أعضاء لجنة السوق المفتوحة بضرورة رفع الفائدة في الأشهر المقبلة.



ويظهر المحضر أن الاحتياطي الفيدرالي واثقًا من توقعاته، بأن الاقتصاد سوف يتعافى من الأداء المتباطأ في الربع الأول من العام الحالي، وأن التضخم سوف يرتفع تجاه مستهدف البنك البالغ 2%.



وأظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع معدل التصخم في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2017 على أساس سنوي، في حين سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى مستوى منذ فبراير 2017 عند 2.1%، لكن في الوقت نفسه كان هناك جدل بين أعضاء الفيدرالي حول الفوائد المترتبة على السماح للتضخم بتخطي المستهدف، إضافة إلى المخاطر المحتملة من اقتصاد يتجاوز فيه الطلب القدرة على الإنتاج.