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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:44 م

ننشر الهيكل التنظيمي المستحدث للمجموعات الإرهابية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
حسام التمساح
dostor.org/2125488

كشفت تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، المتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة حسم ‏التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، تشكيل الهيكل التنظيمي المستحدث للمجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان.

وجاء التشكيل كالآتي:
- القيادة العامة: وتخضع لإشراف المتهمين الهاربين خارج البلاد، وتضطلع بمسئولية العمل النوعي المسلح داخلها والإشراف المباشر على مجموعات التنفيذ.

- إدارة الدعم المركزي: تضطلع بإمداد عناصر التنظيم بالدعم اللوجستي، والمالي، والأسلحة، والمتفجرات وفقًا لاحتياجاتهم المرحلية، وتنقسم إلى عدة لجان على مستوى الجمهورية طبقًا للكثافة الجغرافية وأهميتها التنظيمية.

- إدارة اللجنة الشرعية: تتولى إعداد البرامج والدورات الفكرية اللازمة للتأصيل الشرعي للعمليات النوعية المسلحة وترسيخ الأفكار والمفاهيم الجهادية والعمليات الانتحارية لدى عناصر التنظيم.

- إدارة متابعة الوحدات الإدارية: تتولى إعداد قواعد البيانات المختلفة للتنظيم والتأكد من اتباع عناصره لإجراءات الأمن والسلامة.

- إدارة المعلومات (بنك الأهداف): يضطلع عناصرها بتجميع الأهداف التي تم رصدها بمعرفة لجان الرصد المركزي وتحديد الشخصيات والمنشآت المستهدفة بعملياتهم العدائية.

- إدارة العمليات: تتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد الأهداف التي تم رصدها وتحديدها بمعرفة إدارة المعلومات، وتضم إدارة العمليات ثمانى مجموعات فرعية على النحو التالي:

مجموعة التدريب: تضطلع بتدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة المختلفة وأساليب تصنيع العبوات المتفجرة وتنفيذ الاغتيالات والعمليات الإرهابية.

مجموعة التصنيع: تضطلع بتصنيع العبوات المتفجرة وتسليمها لمجموعات التنفيذ لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية.

مجموعة التسكين: تضطلع بانتقاء وتجهيز المقار التنظيمية التي تستخدم في إيواء عناصر التنظيم الهاربة وعقد اللقاءات التنظيمية وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ العمليات الإرهابية.

مجموعة العمليات المركزية: يضطلع عناصرها برصد الأماكن الحيوية والشخصيات العامة وتحديد خطوط سيرها تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات عدائية.

مجموعة الدعم اللوجيستي: يضطلع عناصرها بتوفير كافة أوجه الدعم لعناصر المجموعات وفقا لاحتياجاتهم.
مجموعة التنكر: يضطلع عناصرها بتدريب أعضاء المجموعات على أساليب التنكر.

مجموعة التزوير: يضطلع عناصرها باصطناع أوراق تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم لاستخدامها في تحركاتهم.

مجموعة التخزين: يضطلع عناصرها بتخزين وإخفاء الأسلحة والعبوات المتفجرة وتدبير معسـكرات التدريب وإعدادها.

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