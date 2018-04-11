ننشر الهيكل التنظيمي المستحدث للمجموعات الإرهابية

كشفت تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، المتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة حسم ‏التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، تشكيل الهيكل التنظيمي المستحدث للمجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان.



وجاء التشكيل كالآتي:

- القيادة العامة: وتخضع لإشراف المتهمين الهاربين خارج البلاد، وتضطلع بمسئولية العمل النوعي المسلح داخلها والإشراف المباشر على مجموعات التنفيذ.



- إدارة الدعم المركزي: تضطلع بإمداد عناصر التنظيم بالدعم اللوجستي، والمالي، والأسلحة، والمتفجرات وفقًا لاحتياجاتهم المرحلية، وتنقسم إلى عدة لجان على مستوى الجمهورية طبقًا للكثافة الجغرافية وأهميتها التنظيمية.



- إدارة اللجنة الشرعية: تتولى إعداد البرامج والدورات الفكرية اللازمة للتأصيل الشرعي للعمليات النوعية المسلحة وترسيخ الأفكار والمفاهيم الجهادية والعمليات الانتحارية لدى عناصر التنظيم.



- إدارة متابعة الوحدات الإدارية: تتولى إعداد قواعد البيانات المختلفة للتنظيم والتأكد من اتباع عناصره لإجراءات الأمن والسلامة.



- إدارة المعلومات (بنك الأهداف): يضطلع عناصرها بتجميع الأهداف التي تم رصدها بمعرفة لجان الرصد المركزي وتحديد الشخصيات والمنشآت المستهدفة بعملياتهم العدائية.



- إدارة العمليات: تتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد الأهداف التي تم رصدها وتحديدها بمعرفة إدارة المعلومات، وتضم إدارة العمليات ثمانى مجموعات فرعية على النحو التالي:



مجموعة التدريب: تضطلع بتدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة المختلفة وأساليب تصنيع العبوات المتفجرة وتنفيذ الاغتيالات والعمليات الإرهابية.



مجموعة التصنيع: تضطلع بتصنيع العبوات المتفجرة وتسليمها لمجموعات التنفيذ لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية.



مجموعة التسكين: تضطلع بانتقاء وتجهيز المقار التنظيمية التي تستخدم في إيواء عناصر التنظيم الهاربة وعقد اللقاءات التنظيمية وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ العمليات الإرهابية.



مجموعة العمليات المركزية: يضطلع عناصرها برصد الأماكن الحيوية والشخصيات العامة وتحديد خطوط سيرها تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات عدائية.



مجموعة الدعم اللوجيستي: يضطلع عناصرها بتوفير كافة أوجه الدعم لعناصر المجموعات وفقا لاحتياجاتهم.

مجموعة التنكر: يضطلع عناصرها بتدريب أعضاء المجموعات على أساليب التنكر.



مجموعة التزوير: يضطلع عناصرها باصطناع أوراق تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم لاستخدامها في تحركاتهم.



مجموعة التخزين: يضطلع عناصرها بتخزين وإخفاء الأسلحة والعبوات المتفجرة وتدبير معسـكرات التدريب وإعدادها.