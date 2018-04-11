أتيليه القاهرة يستضيف خالد محمود.. 17 أبريل

تقيم اللجنة الثقافية والأدبية بأتيليه القاهرة أمسية شعرية بعنوان "قراءات حرة"، للشاعر خالد محمود، وذلك يوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري، في تمام الساعة 7 مساءً، ويديرها الناقد والكاتب أمل سالم.



ومن المقرر أن يختار الشاعر بعض قصائده من دواوينه السابقة، وكذلك بعض القصائد التي لم تُنشر بعد؛ ليُلقيها على مسامع الجمهور.



خالد محمود، من مواليد سنة 1964، وهو أحد كبار شعراء العامية في مصر، ويقيم أتيليه القاهرة ندوة ثقافية بانتظام- في الثلاثاء من كل أسبوع- وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي.