روسيا: نراقب تحركات البحرية الأمريكية في سوريا

قال الجيش الروسي، اليوم، إنه يراقب عن كثب الوضع حول سوريا وعلى دراية بتحركات البحرية الأمريكية في الخليج.



وكانت البحرية الأمريكية قالت، أمس الثلاثاء، إن المجموعة القتالية التي تتقدمها حاملة الطائرات هاري إس. ترومان ستبحر إلى الشرق الأوسط وأوروبا اليوم.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نرقب عن كثب الوضع حول سوريا وفي المنطقة بأسرها".



وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عمل عسكري وشيك، قالت الوزارة "من الأفضل للولايات المتحدة بدلا من الحديث عن استعداد التحالف لإطلاق صواريخ على سوريا أن تعيد بناء المدينة المدمرة (الرقة) وتقدم مساعدة واسعة لسكانها الذين يئنون تحت وطأة المعاناة".