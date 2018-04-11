مروة عيد: شرف لأي فنان الوقوف أمام قيمة مثل يسرا

تشارك الفنانة الشابة مروة عيد، في مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، حيث تجسد شخصية "سمر"، التي تؤثر فى مجرى الأحداث وتقلبها رأسا على عقب، ومعظم مشاهدها تجمعها بالفنانة يسرا.



وأوضحت "مروة عيد"- لـ"الدستور"- أنها لم تشارك فى أعمال أخرى خلال السباق الرمضانى، قائلة: "شرف لأي فنان الوقوف أمام قيمة وقامة مثل يسرا".



يذكر أن "مروة" حصلت على جائزة "أفضل عرض مسرحي" في مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، عن عرض المونودراما "واحدة حلوة"، ونالت أيضا جائزة "أفضل ممثلة" من المهرجان القومى للمسرح فى دورته العاشرة العام الماضي.

