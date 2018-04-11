تعرف على موعد وصول أولى الرحلات الروسية إلى مطار القاهرة

أعلنت شركة «إير فلوت» الناقل الوطني لروسيا عن إقلاع أولى رحلاتها الجوية متجهة إلى القاهرة في أولى رحلات الشركة بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة.



وأكدت الشركة، عبر موقعها الرسمي، أن الطائرة من طراز إيرباص A 320، تحمل رقم SU0400، وعلى متنها 140 راكبا على أن تصل إلى القاهرة في تمام الساعة 12 و18 دقيقة من صباح الخميس.



ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران أولى رحلاتها الجوية، غدا الخميس، متجهة إلى موسكو، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

